Messi se lesiona previo al Mundial

A sólo 15 días para el silbatazo inicial de Qatar 2022, las alarmas se han encendido con intensidad en la selección argentina, ya que tras la lesión de Giovani Lo Celso la situación empeoró en las últimas horas, al darse a conocer que Lionel Messi ha vuelto a ser víctima de las lesiones.

En las últimas horas el PSG dio a conocer que el capitán de Argentina quedó fuera de la convocatoria para enfrentar al Lorient, al sufrir una molestia en el tendón de Aquiles, en lo que sería su último partido del año con el cuadro francés previo a sumarse a la concentración de la ‘Albiceleste’.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la gravedad de la lesión, aunque también existen versiones de que no sería algo fuerte e inclusive que Messi ha fingido que es más grave para no correr el riesgo de tener un problema más fuerte que lo pueda marginar del Mundial.

Messi y Argentina serán rivales de México en el Grupo C, y se verán las caras el 26 de noviembre en el Estadio de Lusail, en la segunda jornada de la fase grupal.