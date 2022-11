Cristiano Ronaldo explota contra el Manchester United: «Me ha traicionado»

Tras haber regreso con bombo y platillo, siendo uno de los fichajes más importantes de la Premier League en los últimos años, la segunda etapa de Cristiano Ronaldo en el Manchester United estaría cerca de tener un desastroso final al revelar en una impactante entrevista que «el Manchester United me ha traicionado».

Entrevistado por el periodista británico Piers Morgan para el diario The Sun, ‘CR7’ reveló que su relación con los ‘Red Devils’ prácticamente ha quedado destruida debido a su mala relación con el entrenador Erik ten Hag y con varios elementos de la plantilla, el momento más crítico fue cuando señaló al club de que «no tuvieron empatía con mi hija enferma».

“Llevaron a mi hija de 3 meses al hospital en julio, así que me perdí la pretemporada. Me dolió que la dirección del club no me creyera» aseguró el capitán de Portugal al recordar la dura situación que enfrentó en verano en la que perdió a su hija, y lo habría llevado a la depresión.

El lusitano aseguró que volvió al Manchester United gracias a la intervención de Sir Alex Ferguson, técnico que sigue pesando en la institución, a tal grado que el ex Real Madrid declaró que «desde que Ferguson se fue el club ha progresado 0».

Ronaldo terminó siendo contundente sobre el entrenador actual del club al mencionar que «no respeto a Erik ten Hag. El United trató de sacarme a la fuerza, no solo el entrenador». Tras estas declaraciones es prácticamente un hecho que Cristiano Ronaldo no seguirá en el Manchester United para la segunda mitad de la temporada 2022-2023, por lo cual se espera que cambie de club después de jugar su quinto Mundial en Qatar 2022.