“Son similares a Chile pero con muchos más jugadores de calidad:” D.T de Polonia sobre México

El estratega de Polonia hablo luego del amistoso ante la escuadra chilena.

Luego del último juego de preparación de la Selección de Polonia de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022, el entrenador de Polonia, Czesaw Michniewicz, hablo y explico lo similar entre las selecciones de México y Chile.

“Chile estuvo cómodo con el balón en los pies, que es similar a México.

La diferencia es que los mexicanos tienen mucho más jugadores como Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Muchos se quejan de su entrenador, y no veo el trabajo metódico y la idea de juego. Un mejor equipo que Chile, mejores jugadores y más disciplina.” declaro el estratega.

Esas similitudes llevaron a Polonia a elegir a Chile para este último duelo de preparación: “No elegimos Chile por casualidad. Es un equipo al que le gusta quedarse con el balón, cosa que nosotros no podemos. No les enseñare esto a los jugadores en unos días, por lo que queremos hacer lo que podamos, y no al revés.”

El entrenador polaco también fue cuestionado por los medios de comunicación, a lo que comento: “Me gustaría jugar diferente y más bonito, pero si dijera ahora que me voy a Qatar jugar así, no me dejarían subir al avión. No somos un equipo débil, pero tenemos nuestras fortalezas y nos enfocamos en ellas. Queremos jugar como nos sentimos cómodos.”

“Los partidos contra México y Argentina se verán similares, pero serán tres y cinco veces más rápidos respectivamente. ¿Cuánta posesión tendremos entonces? Fracciones, estoy bromeando, por su puesto, pero nos estamos preparando para lo que va a pasar y como vamos a jugar”, finalizo el D.T Polaco