Palencia revienta contra el ‘Tata’ Martino: «Esta selección no crea ilusión»

Tras caer 2-1 ante su similar de Suecia, la cual llevó varios elementos suplentes y de la liga local al no ser un juego de fecha FIFA y no disputar el Mundial, la Selección Mexicana ha vuelto a ser blanco de las criticas, siendo las más recientes las de Francisco Palencia que aseguró que «esta selección no crea ilusión».

Entrevistado por el diario AS, el ‘Gatillero’ explotó a la hora de analizar la figura del seleccionador Gerardo Martino, del cual criticó su alejamiento del campeonato y entorno mexicano al mencionar que «no se presenta a un entrenamiento, no ve los partidos de la Liga MX. Se va a Argentina a ver un derby en Rosario en lugar de ver a los jugadores de acá, no tenemos un estilo de juego y la gente no cree como juega la selección».

El dos veces mundialista externó que «esta selección no crea ilusión, lo dicen los actos de los mismos seleccionados, el comportamiento del seleccionado nacional», igualmente criticó la presencia de Rogelio Funes Mori en el ‘Tri’ al comentar que «no tengo nada en contra de Funes Mori, pero me parece que Santiago Giménez es más asociativo, tiene más sacrificio».