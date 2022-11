Silveti y «El Payo» a hombros en Monterrey; «El Juli» se llevó una oreja

Fotos cortesía Toño Ortiz

Diego Silveti y Octavio García «El Payo» salieron a hombros y compartieron el triunfo en la corrida que cerró el Serial Taurino Internacional Monterrey 2022, al cortar dos orejas cada uno, en la Monumental Monterrey.

El español Julián Lopez «El Juli» se llevó una oreja en la espuerta en una noche lluviosa y fría en la «Lorenzo Garza».

Unos 5 mil espectadores aguantaron a pie firme una temperatura gélida de 10 grados centígrados y fueron recompensados por el esfuerzo de los toreros, lo que redondeó una gran noche de toros.

Se lidiaron seis toros de la ganadería de Fernando de la Mora bien presentados y que dieron buen juego.

Silveti le cortó la dos orejas a «Dominó» tras una destacada faena, pese a que tuvo que utilizar el descabello para liquidarlo; el astado fue premiado con los honores del arrastre lento.

«Pude expresarme por la forma que estoy haciendo el toreo, con mucha verdad y el público lo supo valorar. Poder cortar las oreja, salir en hombros en una noche tan importante me hace muy feliz», expresó Silveti.

«El Payo» le cortó una oreja a «Playero», el segundo de su lote, tras que con su primer enemigo escuchó un aviso. Decidió regalar un toro y ante el que cerró plaza obtuvo su segunda oreja de la velada.

«No perdí la fe, y al final hubo el resultado, este toro me ayudó mucho. Tenía ilusión de salir a hombros», dijo el queretano.

«El Juli» malogró una muy buena faena que le había estructurado a «Golondrino», el primero de la tarde, debido a que se eternizó con el acero. Luego le tumbó un apéndice a «Marrón», el cuarto de la noche.

«Me he encontrado a gusto con los dos toros pese a que fue una tarde tremendamente desapacible para torear, pero me he encontrado bien y muy agradecido con el esfuerzo que ha hecho la afición, con este día ha sido heróico», dijo, «si hubiera matado los toros con la espada hubiera cortado más orejas. Lo importante era darle un enhorabuena a la afición que hoy ha dado un ejemplo de categoría».

Con este festejo se cerró un año taurino histórico para el coloso de la colonia Del Prado, luego de que se realizaron en ella 9 corridas de toros de alto nivel.