Miguel Herrera se perfila para reemplazar al ‘Tata’ Martino tras Qatar 2022

A menos de un día para el debut mundialista para Polonia, todo indica que Gerardo Martino ya no seguirá al frente de la Selección Mexicana más allá de Qatar 2022, al grado que en las últimas horas Miguel Herrera se ha perfilado como el nuevo técnico del ‘Tri’.

Durante una reciente entrevista a la agencia de noticias EFE, el ‘Piojo’ fue cuestionado sobre los rumores que lo ligan al cuadro tricolor, ante lo cual respondió que «se ha escudado que Martino no seguirá, entonces si hay esa posibilidad y mi nombre está ahí y me hablan estoy listo, y me encantaría dirigir en un Mundial donde se es local, sin duda alguna».

Herrera actualmente se encuentra en Qatar como analista de Telemundo, y tiene facilidades para tomar las riendas del ‘Tri’ al haber sido despedido por Tigres recientemente. El ‘Piojo’ ya cuenta con la experiencia de haber dirigido a la Selección Mexicana a la cual llevó a Brasil 2014, en donde se quedaron en Octavos de Final, y con la que ganó la Copa Oro 2015.