Wolverhampton vendería a Raúl Jiménez, América buscará repatriarlo

Tras una decepcionante participación en Qatar 2022, siendo el jugador más criticado de la Selección Mexicana, el delantero Raúl Jiménez estaría cerca de cerrar su etapa en la Premier League Inglesa, ya que el Wolverhampton no lo tiene en sus planes para el próximo año y buscarán su venta.

De acuerdo a Fox Sports el entrenador Julen Lopetegui ha tomado la decisión de que quiere un nuevo atacante ya que el ‘Lobo Mexicano’ no lo convence tras una temporada en la que ha sido víctima de las lesiones, y tras desobedecer las instrucciones del cuerpo médico del club que buscaba que no participará en el Mundial al no estar en condiciones para jugar.

Jiménez, que tiene contrato con los ‘Wolves’ hasta 2024, estaría en la mira del América que busca recuperar a uno de sus canteranos más exitosos de los últimos años. El delantero mexicano suma 8 años en el ‘Viejo Continente’ tras haber firmado con el Atlético de Madrid en 2014, posteriormente jugó para Benfica y Wolverhampton sumando hasta el momento 6 títulos con el cuadro portugués y 1 Supercopa con los ‘Colchoneros’.