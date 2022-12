‘Gullit’ Peña se queda sin club en Honduras, buscará volver a México

Después de haber llegado en calidad de fichaje bomba, el mediocampista mexicano Carlos Peña ha cerrado su etapa en el futbol hondureño tras solo 4 meses con la etiqueta de gran decepción y buscaría una nueva oportunidad en México.

A través de sus redes oficiales el club Vida anunció el fin de su relación contractual con el ‘Gullit’, que solo disputó 2 partidos en 4 meses con el conjunto hondureño sumando solo 94 minutos en su paso por esta liga, mientras que su club acabó en 7° lugar de la Liga.

👏Muchas Gracias Gullit!



Queremos agradecer por su entrega y profesionalismo defendiendo los colores de nuestro club a Carlos "Gullit" Peña". Muchos éxitos en su próximo proyecto. pic.twitter.com/27FmTwSKFN — Club Deportivo y Social VIDA (@cdsvidaoficial) December 8, 2022

Esta fue la tercera experiencia de Peña en el futbol centroamericano tras haber destacado en las filas del FAS de El Salvador y Antigua de Guatemala. Ahora el ex seleccionado mexicano de 32 años buscará un nuevo club en México al no tener más ofertas en Centroamérica por el momento, en un intento por frenar su retiro aunque sus últimos registros no son los mejores al sumar 6 clubes en 6 años.