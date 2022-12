México tendría técnico interino para regreso en la Nations League

Producto de la histórica eliminación en la fase grupal de Qatar 2022, la Selección Mexicana terminó abruptamente su relación con el entrenador Gerardo Martino, y ha comenzado la búsqueda de un nuevo director técnico, una encomienda tan delicada y complicada que obligaría al ‘Tri’ arrancar el próximo año con un técnico interino para su primer compromiso hasta ahora.

A falta del anuncio de algún compromiso amistoso, el conjunto tricolor tiene programado su regreso a las canchas en marzo cuando tenga que disputar la Liga de Naciones de la Concacaf, ya que tiene programados un par de juegos ante Surinam y Jamaica.

De acuerdo al diario Récord la FMF nombraría a un entrenador interino para afrontar estos choques, ya que hasta el momento no se tiene claro quien será el próximo entrenador de México, por lo cual se tomaría esta decisión para no acelerar su proceso de elección al igual que no obligarían al nuevo estratega a presentarse a marchas forzadas.