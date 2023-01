América buscaría a Keylor Navas como reemplazo de Ochoa

Pese a la reciente contratación de Ángel Malagón, la salida de Guillermo Ochoa representa un duro golpe para el América el cual seguiría en busca de una figura para su arco y su plan sería lograr uno de los fichajes más importantes del futbol mexicano, al tener su mira en el arquero costarricense Keylor Navas.

En las últimas horas el diario El Universal dio a conocer que las ‘Águilas’ tienen entre sus planes contratar al arquero de la Selección Tica, el cual ha perdido varios minutos esta temporada en el PSG, lo cual provocaría su salida del campeón de Francia.

Hasta el momento la directiva del América ha señalado que no tiene negociaciones con el ex portero del Real Madrid, mientras que el propio Navas reveló en una reciente entrevista a Fox Sports que desconoce algún acercamiento del conjunto de Coapa pero no se descarta su salida de París en busca de minutos de juego.