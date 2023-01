¿Hubo arreglo en el Argentina-Polonia?

La Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue dando de qué hablar… ahora resaltó la declaración de Nicolás Tagliafico, futbolista de la Selección Argentina.

En los mexicanos, la herida sigue fresca y todos recordamos que el Tricolor firmó un ‘fracasotote’ en tierras cataríes, papelón que, pudo evitarse si hubieran metido más goles en el último juego de Fase de Grupos ante Arabia Saudita.

Resulta que, el jugador del Lyon reveló que un jugador polaco les pidió tregua cuando el partido estaba 2-0 a favor de la Albiceleste y México también ganaba por el mismo marcador, combinación que les daba el pase a ches y polacos.

“En el partido con Polonia, después del primer gol, los polacos no quisieron jugar más, después les hacemos el segundo y yo me acuerdo, en un momento uno me dice, como pudo en español: ‘No ataquen más’, me dijo… ‘¡Basta!”, señaló Tagliagico.

Al final, todos conocemos la historia, aquel juego sí quedó 2-0 a favor de Argentina, México recibió un tanto y la eliminación estaba finiquitada.