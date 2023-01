Gareth Bale anuncia su retiro a los 33 años

Luego de 17 años de carrera, ganar cinco Champions League y regresar a Gales a un Mundial, Bale dice adiós a las canchas de manera definitiva.

Gareth Bale dice adiós al futbol profesional, pues este lunes el Gales anunció su retiro como futbolista a sus 33 años y luego de 17 años de carrera profesional.

Después de ganarlo todo en el viejo continente y en especial en el Real Madrid, Bale cumplió la asignatura pendiente que fue la de llevar a Gales a una Copa del Mundo y marcar el primer gol de su selección en un Mundial.

En su palmarés como futbolista profesional dejo cinco UEFA Champions Legue, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Ligas de España, tres Supercopas de España, una Copa de la Liga inglesa, una Copa del Rey y tres títulos con LAFC en la MLS.

A través de sus redes sociales, publico una emotiva carta con la que se despide del futbol profesional: «Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes y a nivel internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Han sido 17 temporadas al más alto nivel, que serán imposibles de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo”.

Desde mi primer toque en Southampton hasta mi último con LAFC y todo lo demás, he dado forma a una carrera a nivel de clubes por la que tengo un inmenso orgullo y gratitud. Jugar y capitanear a mi país 111 veces ha sido realmente un sueño hecho realidad.

Mostrar mi gratitud a todos aquellos que han jugado su papel a lo largo de este viaje es un imposible. Me siento en deuda con muchas personas por ayudarme a cambiar mi vida y dar forma a mi carrera de una manera que nunca podría haber soñado cuando comencé a los 9 años.

Quiero dar las gracias a mis clubes: Southampton, Tottenham, Real Madrid y, finalmente, LAFC. Quiero agradecer a todos mis gerentes y entrenadores, a las personas del ‘staff’, a compañeros de equipo, a todos los aficionados, a mis agentes, a mis increíbles amigos y familiares… El impacto que ha tenido es inconmensurable.

Quiero dar las gracias a mis padres y mi hermana, sin su dedicación en esos primeros días, sin una base tan sólida, no estaría escribiendo esta declaración en este momento, así que gracias por ponerme en este camino y por su apoyo incondicional.

Quiero dar las gracias a mi esposa y mis hijos, su amor y apoyo me han sostenido. Han estado a mi lado en todos los altibajos, manteniéndome conectado a tierra en el camino. Me inspirais a ser mejor y te enorgullezco.

Ahora sigo adelante hacia la siguiente etapa de mi vida. Es un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura…”.