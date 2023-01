¿Florián Thauvin o Diente López? Tigres tendrá que sacrificar a uno por la llegada de Nicolás Ibáñez

A unas horas de que se confirme el fichaje del delantero argentino Nico Ibáñez con Tigres, convirtiéndose en la gran contratación del mercado de invierno de la Liga MX, en la cúpula felina analizan sobre el futbolista que deberá dejar su sitio en el equipo para liberar una plaza de ‘No Formado en México’, y hay dos candidatos sólidos que no han tenido regularidad en los últimos torneos en nuestro futbol.

Los implicados son Nicolás López y Florián Thauvin, quienes en el arranque del campeonato Clausura 2023 no han sido bien considerados por el entrenador argentino Diego Cocca; en dos fechas, el único que ha tenido actividad es el Diente López, aunque solo ha gozado de 11 minutos entre los partidos ante Santos Laguna y Pachuca.

En los últimos días se ha relacionado al atacante uruguayo con clubes como River Plate, aunque de momento no existe una oferta formal por su carta, pues el Millonario también tiene en mente la contratación del colombiano Rafael Santos Borré, quien fuera objetivo de los universitarios antes de decantarse por el vigente campeón de goleo con los Tuzos de Pachuca.

Por su parte, Thauvin, campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, no ha sido requerido en ambas presentaciones, aunque sí salió al banco de suplentes, viendo cómo tiene por delante como opciones a Sebastián Córdova, Juan Pablo Vigón o el propio Diente López; el ex del Olympique del Marsella, quien arribó a la Liga MX para el certamen Apertura 2021, ha padecido en diversas ocasiones con lesiones que no le han permitido consolidarse en el once titular.

Ni el Diente ni Florián pudieron dar el ancho para convertirse en el socio ideal de André-Pierre Gignac, quien a los 37 años todavía es el estelar en la delantera de la escuadra del norte, y que ahora buscará encontrarlo en Nico Ibáñez.