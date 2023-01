No sé si volveré a Chivas: Chicharito

Por Alex Martínez

A Javier Hernández, el famoso Chicharito, le resta un año de contrato con el LA Galaxy, pero siempre es vinculado a retornar con las Chivas Rayadas del Guadalajara.

¿Es posible?, por ahora no, así lo dejó el claro el propio futbolista de 34 años.

“Con Chivas, ya lo veremos en el futuro, yo amo y adoro a Chivas, hay una historia entre Chicharito y Chivas, amo a Chivas, pero hay muchos factores.

“Estoy en la organización más importante de futbol en los Estados Unidos (Galaxy). Así como lo son las Chivas en México. Me les debo a ellos”, dijo.

Así lo dijo Javier Hernández…

“No sé si volveré, espero que la gente que de verdad ama a Chivas no me juzgue por si estoy o no estoy, yo le di mi vida a Chivas, allí crecí, fui campeón de goleo y luego fui el primer jugador mexicano que se fue directo a un equipo Triple A”