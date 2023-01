Alejandro Zendejas Y Brandon Vásquez  estarán con EU

Alejandro Zendejas y Brandon Vázquez fueron convocados por la selección de Estados Unidos para el próximo ciclo mundialista, en donde el combinado de las barras y las estrellas se enfrentará a Serbia y a Colombia en duelos amistosos.

El cuadro estadunidense se enfoca en el nuevo proceso de cara al Mundial de 2026 en donde serán anfitriones junto con México y Canadá. Esto a pesar de encontrarse bajo un interinato desde el pasado 4 de enero, mismo que encabeza el estratega Anthony Hudson a la espera de la resolución sobre el futuro del técnico Gregg Berhalter.

La lista está conformada por 24 futbolistas, llama la atención la inclusión de 11 jugadores que son convocados por primera vez al equipo, tal es el caso de Vázquez y Zendejas.

En la temporada pasada, Vázquez registró 18 goles y ocho asistencias en 33 partidos con el FC Cincinnati, su buen accionar llevó al equipo a disputar su primera ronda de playoffs de la Copa MLS. Mientras que Zendejas anotó cuatro goles y dio dos asistencias en 16 partidos con Club América durante el Apertura 2022.

Aun cuando Vázquez y Zendejas decidan participar con EU y vean acción ante Serbia y Colombia, no quedarían descartados para la Selección Mexicana al no tratarse de una fecha FIFA y no ser partidos tipo A o en competencia oficial.