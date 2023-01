Se apunta el ‘Tuca’ al timón de la Selección Mexicana

Ricardo Ferretti ya extraña dirigir y es por esto que se apunta al puesto de técnico de la Selección Mexicana.

Tras años y años como técnico en la Liga MX, el ‘Bigotón’ ya quiere quitar su pausa tras haber dirigido a los Bravos de Ciudad Juárez.

“Estoy dispuesto, durante años fui el entrenador que más la gente quería, que yo fuera el técnico nacional, por tener contrato con un equipo, Tigres, siempre lo rechacé.

“Ahora no tengo equipo, no tengo contrato con nadie. Y si me lo proponen estaría encantado y ponernos de acuerdo”, dijo el timonel brasileño en entrevista para ESPN.