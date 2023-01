Carlos Vargas confía en la capacidad de Cruz Azul para lograr el campeonato

Carlos Vargas es el más reciente fichaje de Cruz Azul, el defensor desde que se enteró del interés de la Máquina confesó que empezó a seguir al equipo y llega con gran ilusión, pues considera que hay grupo suficiente para ser Campeón, pero antes de eso su objetivo está en ganarse la titularidad.

“Lo primero es ganarme la titularidad, que es lo importante y es para lo que vine, para jugar, y después vengo con el pensamiento de ser campeón, desde que se dieron los rumores comencé a seguir al equipo y sí se ve por donde conseguir ese campeonato», comentó en entrevista para TUDN.

Así mismo, hizo a un lado las críticas que ha recibido por parte de la afición celeste, en especial por su paso como jugador del América, en donde no pudo consolidarse.

«Somos personas que siempre vamos a estar apegadas a las críticas de la gente, hay que saber tomarlas. No dugo que nos las recibamos, nos sirve escuchar a la gente, saber sus opiniones pero al final de cuentas uno sabe lo que puede ofrecer y lo que tiene dentro de la cancha. He pasado por varias situaciones de las que me he fortalecido, vengo más maduro, asumiendo otro rol y listo para lo que venga

Ansioso, con ganas de ya querer empezar. Ya estaba listo para arrancar allá y que me frenaran por el tema de las negociaciones, ya tenía muchas ganas, las ganas de querer jugar van creciendo», señaló.