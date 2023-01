Nicolás Ibáñez, listo para su debut en Tigres.

Por cuestiones de logística, Nicolás Ibáñez no ha podido tener su presentación oficial como refuerzo de Tigres, pero esto no ha sido impedimento de dar sus primeras entrevistas exclusivas.

La charla con Multimedios Deportes estuvo interesante pues revela algo de su personalidad y de lo que el aficionado al equipo de la UANL puede esperar en el semestre.

No saber si vas a debutar este fin de semana, pues aún no has sido de alta por el equipo ¿te tiene intranquilo?

“Estoy muy tranquilo, el profe Cocca me lo había dicho antes, que tuviera paciencia, que tenía que salir un compañero y, obviamente por respeto, así que estoy preparándome, entrenándome y conociéndome con mis compañeros”

¿Cómo te tomó la posibilidad de venir a Tigres, de sorpresa, te dio tiempo de pensarlo?

“Fue rapidísimo, me cayó de sorpresa sinceramente, se hizo todo rápido y aquí estamos, es un gran desafío y me lo tomo con gran seriedad, con calma para poder prepararme de la mejor manera y estar a la altura de esto”

¿Llegas a Tigres en tu mejor momento futbolístico y personal?

“Sí, creo que sí, porque ya me siento un jugador maduro, en una linda etapa de mi vida, con mi familia, mis hijos, la verdad que lo estoy disfrutando mucho y ojalá se pueda ver reflejado (en la cancha)».

¿Qué te ha dicho Diego Cocca, cómo ha sido la exigencia?

“Me estoy adaptando al equipo, a la idea del profe (Diego Cocca) de a poco voy a ir agarrando y conociéndome cada vez mejor con mis compañeros para poder hacerlo de la mejor manera cuando me toque

“Aún no hemos trabajado bien lo que quiere de mi porque todavía no sabemos (si podrá jugar el sábado), pero nada, yo estoy a disposición y lo que el profe me pida estaré ahí para hacerlo de la mejor manera”

Mucho se habla que tú y Gignac no serían muy complementarios, que son muy de área, ¿coincides con esto?

“A mí me gusta moverme mucho por todo (el frente) no me gusta estar estático, eso ya después lo decidirá el profe, pero es así, hay que saber leer el partido, ser inteligente para tratar de ocupar los espacios vacíos y obviamente para lastimar (al rival)”

Tigres tiene ahora a los últimos tres campeones de goleo, ¿cómo ves esta particularidad?

“De eso no me había dado cuenta hasta que me lo dijeron ayer, creo, justos los tres últimos, es la primera vez que se da, creo, es algo muy loco y a la vez está buenísimo porque sabemos la capacidad que tiene el equipo para quizá en algún momento malo siempre va a aparecer alguno y eso está bueno”