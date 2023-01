No soy malaleche: Palermo Ortíz

Tijuana y Pumas dividieron unidades en la Frontera, un resultado en donde la UNAM no logró terminar la partida con todos sus futbolistas.

Desde el minuto 39, Arturo Ortíz salió del terreno de juego por una expulsión, acción que, le dio un giro al encuentro pues el cuadro de la universidad ya no tuvo tantas armas para lograr el resultado.

A través de su Twitter, el ‘Palermo’ lamentó su tarjeta roja, pero puntualizó que nunca fue con la intención de lastimar a su compañero de profesión.

“Los que me conocen saben que no soy un tipo malaleche. La gente que sabe de futbol saben que hay jugadas donde no se alcanza a bajar la pierna y ésta fue una de ellas, jamás con mala intención”, puso el zaguero en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/ortiz_palermo/status/1619206882207608834https://twitter.com/laoctavasports/status/1619218966962143235