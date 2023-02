Carlos Salcido confeso que tiene demandada a la Liga de Balompié Mexicano

La forma en que se maneja el futbol mexicano ha dado de qué hablar en los últimos años, pues lejos de tener una competencia de ascenso y descenso, se han creado diferentes competencias de futbol a nivel profesional, aunque por debajo del máximo circuito.

Una de estas competencias es la Liga de Balompié Mexicano, que nació en 2020 aunque no está afiliado a la FIFA, la cual desde su creación ha tenido situaciones polémicas, por los equipos que participan, e incluso los directivos.

El ex futbolista Carlos Salcido contó en entrevista para el canal de Antonio de Valdés cómo llegó a la presidencia de la Liga de Balompié Mexicano e incluso demandó al torneo por usar su imagen.

«Nos habían dicho que íbamos como invitados y ya después nos dijeron que los acompañáramos al podio y entonces la liga hizo un boom y empezamos así como ‘¿sabes qué wey? Aquí hay de dos sopas, o nos das una lana porque gracias a nosotros, la pinche imagen te reventó la liga o en su momento dinos qué va a pasar'», comenzó contando Salcido.

Posteriormente expresó que varios equipos de la LBM querían incluirlo en sus filas, sin embargo él se negaba. Ante ello, llegó la oportunidad de fungir como presidente del torneo.

«Cómo seguimos Ramoncito y yo en este sentido dijeron ‘¿no quieres ser presidente? y tú Ramoncito, ¿no quieres ser de selecciones y no sé qué tanto?’. Yo les dije que yo no sabía que venía de retirarme y me dijeron que iba a estar un wey atrás de mí. Duré tres meses y nunca pude entrar a una junta donde llegaban los dueños», contó.

«Cuando empezó a hacer el boom yo me junté con los presidentes y hablé para que no lo tomaran a mal y los presidentes me decían ‘Carlos yo contigo no tengo ningún pedo’. Porque quieras o no pareciera que esa liga la pusieron como en contra, hoy todos piensan que esa liga era mía, yo no puse un peso. Yo hoy los tengo demandados, tengo demandada a la liga», Finalizo.