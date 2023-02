Jugador de León FC se nacionalizara mexicano  

En junio del 2016 Stiven Barreiro llegó a México para reforzar al Atlas, procedente del Santa Fe en Colombia. Desde ese entonces han pasado cerca de siete años, ha disputado más de 200 partidos y ganado un título de Liga, además de la Leagues Cup.

Este país ha significado mucho para él, pues los éxitos han llegado, se ha convertido en un referente en la zona defensiva de toda la Liga MX además de que próximamente tendrá un hijo mexicano.

Ante esto, el zaguero colombiano ya se encuentra tramitando su nacionalidad mexicana y es cuestión de tiempo para que la obtenga.

“México es un país que me ha ayudado mucho, estoy muy agradecido y ya ando en vueltas para nacionalizarme. Me falta el acta de nacimiento, ya la mandé a pedir, creo que me llega esta semana y (solo queda) esperar la cita”, declaró Barreiro.

Además, respondió sobre el nuevo técnico de la Selección Mexicana, que para su gusto debería ser Nacho Ambriz, con el que coincidió en su etapa con el Club León, consiguiendo la octava estrella de la institución.

“Es un técnico demasiado capaz, lo admiro y respeto muchísimo porque desde el primer momento que estuve aquí me dio la confianza. Lo que le puede aportar a la Selección Mexicana es su profesionalismo y su seriedad, si se llegara a dar la posibilidad se llevan a un gran técnico y a una mejor persona”, sentenció.

Stiven Barreiro ya ha defendido la camiseta de Colombia, pero en los Sudamericanos Sub-17 por allá del 2011, donde jugó seis partidos. También disputó los Sudamericanos Sub-20, el torneo Esperanzas de Toulon en el 2013 y la Copa del Mundo Sub-20 del 2013 en Turquía.

Así que la situación está sobre la mesa y Barreiro podría defender la camiseta de la Selección Mexicana.