El temor de Messi previo al duelo de México

No todo el camino al título mundial de la Selección Argentina fue miel sobre hojuelas.

Leo Messi reconoció que antes de enfrentar a México sintieron un poquito de temor pues al haber perdido el juego inicial ante Arabia Saudita si daban un paso en falso se despedían de la justa.

En entrevista con el Diario OLE, el astro sudamericano pasa saliva al acordarse de ese pasaje, pero levanta al pecho al saber que el grupo fue capaz de superar esos escollos.

Después de Arabia dijiste “no los vamos a dejar tirados”. ¿Pero un poquito de temor no tenías antes de México?

“Sí, obviamente que sí, que si bien nosotros estábamos confiados en lo que éramos y podíamos hacer incluso en la derrota de Arabia. Obviamente el cagazo de que no salga el partido como esperábamos estaba, no era fácil después de empezar perdiendo. Porque si no ganabas, ya empezabas a depender de otros.

“Y si perdíamos, ni hablar, ya estábamos sin chances. Pero ahí se demostró la fortaleza del grupo, lo que éramos nosotros como grupo y fue una prueba única que a raíz después del partido con México hizo que se fortalezca más todo. Pero obviamente estaba el miedo de que no salga como nosotros pretendíamos, incluso fue uno de los peores partidos a nivel juego y es normal por lo que nos estábamos jugando”

¿Qué recordás de ese entretiempo con México? Momento difícil.

“Me acuerdo de hablar con los chicos y de decirles que sabía que era difícil la situación en la que estábamos, pero que intentemos salir de eso. Olvidarnos de lo que estábamos jugando y que jugáramos como lo hacíamos siempre. Veníamos de 35 partidos sin perder, y sabíamos que, si hacíamos las cosas como lo veníamos haciendo, éramos superiores a México, aunque es una gran selección y era una prueba difícil por la manera de jugar de ellos también.

“Pero sabíamos que, de igual a igual, éramos superiores. Y que si jugábamos con la tranquilidad y paciencia que lo hacíamos de siempre íbamos a ganar. Pero lo difícil era tener paciencia y la tranquilidad de no acelerarnos. De mover la pelota de un lado a otro, de esperar a que lleguen los espacios y no buscarlos, que iban a aparecer solos. Por momentos la ansiedad nos comía y hacíamos que jugáramos acelerados, nos hacía perder pelotas boludas, pero es normal por la clase de partidos”