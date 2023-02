La razón por la cual lloró Nicole Pérez en plena conferencia de prensa

Simple y sencillamente por qué le ganó el sentimiento…

La futbolista de Rayadas Nicole Pérez extrañaba mucho las canchas y tras reponerse de una cirugía de rodilla pudo volver al campo.

En charla con la prensa, Nicole platicaba sobre su reaparición y le ganó el sentimiento al recordar todo lo vivido durante nueve meses que no puedo estar al lado de la esférica.

“Fue un momento muy duro, al final, es algo que como futbolista estamos expuestas, sabemos qué estas cosas pueden pasar, pero no es como que estés preparada mentalmente o físicamente pero ahorita lo puedo decir, no me arrepiento de nada.

“Fue una pausa necesaria en mi vida, valorar mucho las cosas dentro y fuera del futbol, mi sentimiento ahorita es como de felicidad, más orgullo para mí, al final como pasé nueves meses y pude lograrlo, al principio cuando te lesionas piensas lo peor, piensas que no vas a regresar o simplemente correr o caminar, es el miedo, lo peor es tenerlo, al pensar que no regresarás o lo harás de diferente manera, al final, son lágrimas de felicidad de saber que sí pude”, dijo la 10 albiazul.