Los ‘dardos’ de Carlos Hermosillo al Cruz Azul

Tras cinco fechas del Clausura 2023, La Máquina Celeste del Cruz Azul, quienes solamente han jugado cuatro partidos, no ha logrado carburar.

Sus estadísticas lo ponen mero debajo de clasificación general, nada más Mazatlán es peor, así que, al ser un equipo de abolengo en México, las críticas se la han venido como cascada.

Ahora fue Carlos Hermosillo, quien, en plática con Marca Claro, le dio con todo al plantel dirigido por Raúl Gutiérrez y avisó que lo peor no ha pasado.

“Es increíble lo que vive el fútbol mexicano en todos los aspectos. Es una locura lo que voy a decir: ‘regresa, Billy Álvarez’, porque al equipo bien o mal ahí lo tenía, traía jugadores que cumplían. Hoy ya no quiero ni hablar de Cruz Azul, porque siempre es lo mismo. Me da mucha tristeza verlo en esta situación… Y todavía no viene lo peor, apenas está empezando”, dijo el ex futbolista.

“A Cruz Azul no hay cómo ayudarlo. Con esos directivos tan mediocres, ¿qué es lo que quieres? ¿Un equipo mediocre? Ya lo hicieron mediocre, era una institución enorme, una institución grande. Traer al vikingo de (Jorge) Dávalos y a José Luis Ortega, que jugó en Cruz Azul pero que fue un jugador mediocre que casi no jugó, que vienen de la UdeG, que fueron a Correcaminos… Hay que analizar por qué traes a esas personas, quién las trae, qué hicieron y qué han hecho. Es vergonzoso lo que hacen en Cruz Azul, porque parece que a Cruz Azul llegaron, se encontraron con una mina de oro y han deshecho a una gran institución”, agregó.