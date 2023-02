Luis Chávez le tira dardo a la Liga MX

En entrevista para FOX Sports, Luis Chávez volvió a tocar el tema de su rechazo a Rayados de Monterrey, dejando un fuerte dardo contra el sistema de competición de la Liga MX y la mentalidad de muchos jugadores mexicanos, quienes son atraídos por los altos salarios que se pagan en los clubes del Futbol Mexicano.

“Un mexicano no se quiere mover de México por el dinero que ofrecen los equipos. No es por que fuera Rayados. Económicamente me iría mejor, yo priorizo lo futbolístico para estar en Selección Mexicana y Europa”, comentó.

Aunque para muchos fue una apuesta arriesgada de su parte, para Luis Chávez no existe duda, rechazar la oferta de Rayados del Monterrey en el mercado de fichajes de invierno fue la decisión más acertada que pudo tomar conforme a los principios y los sueños que lo han regido a lo largo de su trayectoria, pues él está aspirando a jugar en Europa.

Chávez reconoció que el aspecto económico suele convertirse en la prioridad número uno para los jugadores mexicanos, además de proponer que la Liga MX asuma una postura más parecida a la de la MLS, pues los norteamericanos tasan a sus jugadores en precios ‘más reales’ para el mercado de Europa.

El mediocampista aprovechó para elogiar al técnico charrúa, Guillermo Almada, a quien podría tener como entrenador en la Selección Mexicana, asegurando que el estratega uruguayo es una excelente opción para trabajar con ‘talento joven’ y potenciar una nueva Selección Nacional, pues así lo había demostrado en Santos Laguna y los mismos Tuzos del Pachuca.