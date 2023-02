La autocrítica de Nahuel Guzmán

Al paso de los años, Nahuel Guzmán, el portero de Tigres en la Liga MX se ha hecho de una fama de héroe y de villano a la vez, esta última etiqueta no de mucho a grado del Patón y es por esto que se dio a la tarea de modificar sus actitudes.

El portero Felino charló largo y tendido con Marc Crosas de TUDN y reflexionó puntualmente sobre este tema.

“¿Hasta donde yo me tengo que creer lo de las Redes Sociales?, que es un tema que no hablamos, pero que hoy tiene mucha relevancia, yo creo en esto, el cara a cara, después sí el papel de malo o payaso dentro de la cancha me puede perjudicar en lo otro, pero no me lo termino de creer.

“Acá me piden foto, ‘yo soy Rayado, pero la verdad te respeto’, me voy a otro lado y dicen ‘yo soy americanista, pero te respeto’, eso también es importante entenderlo, saberlo, valorarlo, a ver, no lo tengo que decir todo el tiempo, me pasa a mí, después llegaran momentos poner o mostrar otras cosas, pero ese respeto para conmigo siempre estuvo incluso fuera de Monterrey”, señaló.

“Pasé un proceso profundo, duro, de reconocimiento y autorreconocimiento que a veces mirarse al espejo es difícil, tuve que decirle adiós o hasta acá en un montón de cosas que yo creía que eran parte de mi personalidad y que yo creía que me hacían bien en la cancha, pero dije ‘no, no me sirven”

“El escudarme en el temperamento y llevarme a discutir con entrenadores o árbitros yo me estaba perjudicando porque se formó alrededor mío un personaje que hoy me cuesta demostrar lo que soy, hablando con gente sobre lo que me toca atravesar, es parte de un desafío que elijo”, agregó.