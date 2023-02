Diego Cocca se despidió vía Zoom de Gignac y compañía.

En su presentación como técnico de la Selección Mexicana, Diego Cocca relevó como fueron sus últimos días en el equipo de Tigres.

Sí, acepta que en el entorno Felino estén a disgusto, pero no le quedaba otra opción pues al Tricolor no se le puede decir que no.

Inclusive, de lo apresurado que fue todo, no hubo tiempo de un adiós presencial.

Así lo dijo…

“Sentimos que la Selección está por arriba y se dieron las cosas de esta manera, hubiera preferido que fuera de otra manera, pero las cosas se dieron así, esto va a pasar con el tiempo, se entenderá y a cada uno le irá bien en su camino.

“Uno toma decisiones y se gana y se pierde, me perdí la posibilidad de dirigir a ese equipo, pero la posibilidad de dirigir a la Selección es algo que tal vez no se repita y no podía dejarla pasar. Agradecido con Tigres toda la vida, a seguir y a dar lo máximo en la Selección”

“Es entendible (la molestia) porque Tigres se quedó sin técnico y es una parte difícil, yo estoy muy tranquilo porque lo hablé con Mauricio Culebro y quedó claro que yo no busque a la Selección, yo tenía un proyecto con un club espectacular, pude hacer un ‘zoom’ con los jugadores para despedirnos y la verdad es que fue maravilloso”, señaló.