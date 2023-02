Las frases más tops de la presentación de Diego Cocca

Llegó el día esperado: la Selección Mexicana vuelve a tener técnico luego de la destitución de Gerardo Martino.

Otra vez apostando a los estrategas argentinos: Diego Cocca, quien, tras cortar con Tigres, llega ilusionado y con muchas ganas de cambiar la historia.

“Me siento feliz, orgulloso y un privilegiado de ser el técnico de la Selección Nacional de México, para mi no es cualquier cosa porque es un país que me ha dado muchísimo, vine de jugador hace 20 años y me abrió las puertas, me ha hecho crecer y después me dejó ser técnico y me hizo crecer en la parte humana y poder ayudar a México desde este lugar era una posibilidad que no podía dejar pasar”

El Tri, un privilegio

“El jugador que se ponga la playera de México y escuche su himno se debe sentir privilegiado. Si yo identifico a alguno que no esté de esa manera, la puerta es grande. Querer participar e involucrarse en esta Selección debe ser un privilegio. Si todo lo vemos así, vamos a dar el 110 por ciento de nuestras capacidades”

No descarta naturalizados ni a Chicharito

“Vamos por esos jugadores que hemos convencido de que se sientan orgullosos de pertenecer y darán el cien por ciento; con base en eso, están todos invitados, todos los que quieran sentirse parte estarán invitados y nosotros tenemos que identificarlos”

Estilo de juego

“Este es un país de trabajo, de sacrificio, un país que crece día a día y eso es lo que vamos a tratar de reflejar dentro de la selección”