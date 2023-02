La historia de Orbelín Pineda, ejemplo de la tenacidad del mexicano.

Regularmente, la carrera del futbolista está llena de lujos, pero también de muchos sacrificios, sobre todo cuando las cosas no van bien y se tiene que tomar decisiones difíciles.

Por ejemplo, la historia de Orbelín Pineda, quien hoy la está rompiendo en el AEK de Atenas en el lejano país de Grecia.

Para que esto sucediera, el balón tuvo que girar varias veces, del Celta en donde jugaba muy poco, pasó al AEK donde se reencontró con un viejo amigo: su técnico Matías Almeyda, quien lo ayudó para recuperar su nivel y anotar goles.

“Estoy muy emocionado, tomé la mejor decisión de mi carrera, empecé con seis meses complicados, pero gracias a eso me hizo ser más fuerte de la cabeza y me aferré a mi sueño; ahora está cambiada la página y es todo lo contrario, estoy jugando y tengo un entrenador que me ha ayudado a la confianza para trascender”, dijo Orbelín en charla para el portal Mediotiempo.com

“Desde el primer día en Grecia lo he disfrutado, porque experimentas otro tipo de futbol, juegas contra equipos buenos que compiten. No sé qué va a pasar, solo sé que debo disfrutar y rendir, porque mañana no sabemos dónde vamos a estar”, agregó.

Hoy Orbelín ha marcado 8 goles en 25 partidos jugados en el AEJ, cifras que, han ayudado a su equipo a encontrarse pelando por la Superliga de Grecia.