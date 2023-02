El mensaje del ‘Turco’ que picó la cresta a ‘Ponchito’ González

Hoy Alfonso González, mediocampista de Rayados, goza un gran momento en el Clausura 2023, pero Ponchito le ha tocado vivir de todo: altas y bajas en el equipo regiomontano.

Entrevistado por TUDN, el futbolista mexicano contó la anécdota de cuando era dirigido por Antonio Mohamed, un técnico que, le hizo sacar coraje del interior para que su carrera pudiera tomar más vuelo.

“(Me hizo) un comentario (el) Turco (Mohamed), que me picó, me dijo ´eres un talento desperdiciado’. enfrente de todos y me caló.

“A raíz de eso empecé a trabajar más y enfocarme para estar de la mejor manera”, señaló el mediocampista del equipo del Cerro de la Silla.