La historia de cuando Henry Martín rechazó a Chivas

Hace un año, Henry Martín pudo cambiarse de equipo; Chivas, el acérrimo rival de las Águilas del América, le abrió la puerta, pero él, lo pensó varias y mejor decidió seguir su carrera en Coapa.

En entrevista con el Diario Récord, el hoy líder de goleo de la Liga MX, recuerda que en aquella época lo más fácil hubiera sido emigrar, pero sus principios lo llevaron a seguir luchando y lograr convertirse en lo que hoy es, un referente en club azulcrema.

“Nunca me ha gustado irme mal de ningún lugar, no me iba a sentir que fuera yo si tomaba esa decisión de irme, me iba a arrepentir toda mi carrera por haber tomado esa decisión y creo que lo hice perfecto.

“Siendo sincero fue difícil la decisión porque yo estaba mal, para mí hubiera sido muy fácil tomar la decisión más ligera que era irme, salirme de toda la presión, salir de toda la crítica e intentar levantar en otro lugar, tomar confianza en otro equipo y empezar de cero porque aquí la prensa me criticaba, la afición me criticaba, en la cancha no estaba respondiendo y la misma presión externa me estaba matando”, señaló.

“Yo sabía que quedarme aquí era luchar contra todo, para empezar en ese momento Viñas estaba jugando y lo estaba haciendo muy bien, yo no veía para cuando me iba a tocar, yo sabía que era quedarme a pelear desde la banca, pero yo no me quería ir”, agregó.