¿Qué pasó con el ‘Palermo’ Ortíz?, futbolista de Pumas envuelto en problemas extra cancha

En Pumas otra vez están en el ojo del huracán por líos fuera de los terrenos de juegos, de nuevo de índole sexual, según la información que ha trascendido en las últimas horas.

Ahora se habla de que Arturo Ortíz, el apodado Palermo, ha sido denunciado de forma anónima por una joven que presuntamente fue abusada sexualmente por el futbolista.

Los hechos sucedieron el pasado 8 de enero de 2023.

“Al entrar en una de las habitaciones vi que solo había un colchón en el suelo y una televisión. Pasé adelante de él y al encontrarme totalmente adentro cerró la puerta al terminar de pasar conmigo a la misma habitación, en ese momento yo me puse de nervios y le dije qué estaba haciendo, él me dijo que me calmara, que no iba a pasar nada, me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón”

“En ese momento yo puse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando de repente me jaló fuertemente hacia él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón, me apretó fuertemente, me sometió y aunque intente resistirme no pude hacer mucho, ya que instantes después sentí como introdujo su miembro dentro de mi vagina. En cuanto terminó el acto, me levanté y salí corriendo, él solo se quedó en el colchón sin hacer nada”, reveló la víctima.

Hasta el momento, la UNAM está al pendiente del tema, así lo avisó a través de un comunicado de prensa emitido el pasado 16 de febrero.

La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales trabaja en el caso, primeramente, en dar con la presunta víctima para atender para cualquier tema médico o psicológico.