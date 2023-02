Mi experiencia en Europa fue magnifica: Diego Laínez

Diego Laínez anda filoso … Entrevistado por el Diario Cancha, el futbolista mexicano habló sobre su pasaje en Europa en donde jugó para el Betis de España y el Braga de Portugal, etapa que muchos catalogan de fracaso, pero que el define de otra manera.

“Cada carrera es respetable, unos prefieren estar aquí y cada uno puede hacer con su vida lo que quiera y yo he hecho con mi vida lo que he querido y sin importarme las opiniones de los demás y fueron cuatro años tirándome con todo, pero no pasa nada, esto es futbol y cada uno busca su felicidad”, señaló.

¿Cómo resumes tu carrera en Europa?

“Europa fue una experiencia magnifica, también hay que tener valor para hacer lo que hice, no cualquiera se va y menos sin pensarlo a los 18 años, a donde está la mejor competencia del mundo, esa es la realidad y regreso más maduro, la misma mentalidad, pero con muchas cosas extras que he mejorado”

¿Y que piensas de los que decimos que Laínez fue y no pudo en Europa?

“Hay opiniones que no son objetivas, son contradictorias para generar polémica, dicen que nunca van jugadores, va uno y juega dos o tres partidos el primer mes y te están matando y quieren que te regreses, que eres un fracasado, pero no sé cuánta gente tiene el valor de hacerlo, por eso hay pocos mexicanos allá”