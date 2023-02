¿Cuánto pagó Salinas Pliego por el Atlas?

A finales de 2013, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, compró a los Rojinegros del Atlas en un alto precio, y años más tarde se tuvo que deshacer de él.

Hoy preside al Mazatlán y su nombre ha estado en boca de muchos pues a través de su cuenta de Twitter suele involucrarse en diversos temas futboleros, comentarios que le han traído enemigos.

Por ejemplo: José Luis Sánchez Sola, el famoso Chelis, quien entrevista por La Octava Sports, recientemente tocó este tema del negocio con los Rojinegros.

“El Atlas le costó 2 mil millones de pesos y de alguna manera se tenía que deshacer de él, es claro que de esto (futbol) no entiende. Lo que recién pasó en el vestidor de Mazatlán, en vez de sumar, restó.

“Eso pasa porque no hay un futbolista que le diga: ‘Nuestra obligación es ganar, no los 300 mil dólares’. son directivos que no entienden cómo se forma ni lo que es un equipo de futbol”, señaló.