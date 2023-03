La ‘banquetera’ de Antonio Sancho

Antonio Sancho habló de la actualidad de Tigres. Tocó muchos temas, entre los cuales destacó la supuesta candidatura de Mauricio Culebro para dejar Tigres y tomar la presidencia de la Federación Mexicana de Futbol.

Sobre Mauricio Culebro.

“No nos sorprende, Mauricio tiene su trayectoria ha estado en Federación, América y ahora aquí, es alguien preparado, así lo ha demostrado, pero no sé quién los candidatos o no, ojalá si es él desearle la mejor de las suertes”

“Nosotros estamos enfocados en Tigres y Mauricio también, no sé quién lo esté candidateando, pero es un ‘cuate’ preparado y si lo están candidateando es por algo»

“Siempre he dicho que una institución como Tigres siempre es sólida y fuerte y ahorita para que entro en especulaciones, nuestro presidente es Mauricio Culebro y estamos enfocados en los dos torneos y estamos trabajando en eso”

Clausura 2023

“Un torneo intenso en muchos sentidos bien, se dio la primera derrota, pero el balance ha sido bueno, estamos en tercer lugar, a cuatro puntos del líder, sabiendo que viene una parte interesante ahora que arrancamos el segundo torneo en definición directa, los objetivos son los mismos, campeonar en los dos. Se vienen partidos difíciles, pero sabíamos que así iba a ser, tenemos un equipo vasto»

“Es el primer juego que perdemos, nos hubiera gustado ganarlo, era en casa y no fue así, no pudimos y ahora hay que trabajar para darle vuelta en un partido contra Necaxa de visita, tenemos juego el martes para arrancar la Concacaf, aquí no hay de justicia o no, queremos ganar todos los juegos y entiendo que la gente haya salido molesta”

La renovación de Rafael Carioca

“Todavía no hemos platicado con él, vino para ver cuál es su situación, por eso está aquí el representante y nos juntaremos, no hay nada aún. Por eso vino a platicar, ver cuál es la intención de las partes, pero mientras no se dé la plática no podremos saber”

Nuevo centro de entrenamiento.

“Agradecer al alcalde de San Nicolás por todo el apoyo, pero estamos en la parte del proyecto y del cómo está el terreno y todo eso, en cuando haya avances se los haremos saber pero ahí va y la idea es tener lo antes posible nuestro centro de entrenamiento”

Hay que dejar trabajar al Chima

“Chima lleva dos semanas y en ese tiempo van cuatro juegos, hay que dejar trabajar a la gente, ha sido un torneo intenso y con cambios que nadie esperaba, Chima es gente de casa y se ha ido preparando y hay que dejarlo trabajar, apenas lleva dos semanas y las semanas que vienen están cargadas de partidos. Vamos a esperar y estamos para pelear en los dos torneos, hoy está Chima y todo el apoyo para él”