El pacto entre Falcao y Cruz Azul

Cruz Azul se interesó en Radamel Falcao para que fuera su refuerzo para el Clausura 2023; sin embargo, las condiciones no se terminaron por gestar.

Según el diario Marca, la Máquina y el futbolista habían llegado un acuerdo verbal, pero no prosperó pues los Cementeros no tenían plazas y el Rayo Vallecano no se quería deshacer del atacante colombiano.

Falcao, quien no vive un gran presente al ser relegado en su equipo, termina contrato el 30 de junio, y contemplaría la opción de venir a la Liga MX; Cruz Azul no ha perdido el interés.

¿Volverán las pláticas? ¿Se vestirá de Celeste?, hay muchos capítulos por venir.