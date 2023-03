Amenazan a Lionel Messi tras disparos a negocio de Antonela Rocuzzo: “Te estamos esperando”

Una cartulina escrita a mano dejó un mensaje para el capitán de la Selección Argentina Lionel Messi, quien volverá a su país en marzo para jugar partidos amistosos.

Un supermercado de la cadena Único ubicado en Rosario, Argentina, que pertenece a la familia de la esposa del futbolista Leonel Messi, Antonela Rocuzzo, fue baleado la madrugada de este jueves y las autoridades encontraron un cartel con una amenaza para el campeón del mundo.

“Messi te estamos esperando, Javkin también es narco, no te va a cuidar”, se lee en la cartulina que también hace referencia al intendente. Se habrían encontrado 14 disparos contra la fachada del local -la mayoría en las persianas metálicas- en la ciudad natal de quien fuera recientemente galardonado con el premio The Best.

En declaraciones con los medios locales, Javkin responsabilizó del hecho a las bandas y a las fuerzas “que tienen armas y los que tienen la potestad de investigar los delitos” que tienen que “cuidar” a los rosarinos. “Yo dudo de todo”, agregó.

Asimismo, afirmó que no hay persecuciones luego de que el día anterior se reuniera con la policía provincial, federal, aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval. “Es muy alevoso” porque es “fácil hablar de la persona más famosa del mundo” y se preguntó qué noticia es “más rápidamente viralizante en el mundo que atacar el local de Messi”.

Será en marzo cuando ‘La Pulga’ arribe a Buenos Aires para medirse ante Panamá el próximo jueves 23 de marzo en el Estadio Monumental, donde habitualmente juega River Plate. El martes 28 de marzo enfrentarán a Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.