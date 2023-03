La fuerte crítica de Guillermo Ochoa al Futbol Mexicano

Guillermo Ochoa tomó un avión y se fue a Italia para volver a jugar en la élite del futbol, una decisión arriesgada, pero a la que muchos aztecas no se animan.

El ex portero del América habló con Marca México sobre el tema, una opinión que, sin duda alguna va a resonar en las altas esféricas de la Liga MX.

“En México a veces piden demasiados millones por los jóvenes. El fútbol mexicano vive en una burbuja y los clubes europeos prefieren gastar esos millones en dos o tres chicos más baratos y con pasaporte europeo. yo, por ejemplo, me fui libre de México y me mantuve casi 10 años sin pasaporte europeo y siendo portero, que es más difícil y más siendo portero mexicano, pues no había antecedentes, toqué puertas, luché y creí en mí, pero sí, en México se paga bien, y cuesta salir a un equipo menos grande”, señaló.

“Chicharito pasó de Chivas al United, pero no siempre es así. Si te quiere el Almería, por ejemplo, es más difícil salir de México pues allí se paga bien, el doble o el triple a veces. Eso complica al joven de nuestro país”, agregó.

En sus primeros meses en Salernitana a Ochoa le ha tocado ser héroe y villano, pero él siempre enfocado en sobresalir ante todas las adversidades.

“El cambio ha sido brutal, Salerno es una ciudad pequeña y quise volver a Europa. acá hay mucha locura por el fútbol, aquí no apoyan a Juve, Inter u otro grande, sólo a la Salernitana, es una pasión muy latinoamericana.

“Estaré seis meses, y luego veremos si algún otro año más, de momento, vemos estos seis meses, es un sacrificio pues me vine sin mi mujer y tres hijos”, señaló.