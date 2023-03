La dura crítica de Andrés Guardado a los directivos de la Liga MX

Tiempo al tiempo… Andrés Guardado, quien ya no jugará más en la Selección Mexicana se dio espacio para analizar la actualidad del Tricolor en entrevista para Marca México.

Al respecto de la designación de Diego Cocca, el futbolista del Betis dejó una reflexión profunda sobre el hecho de criticar sin fundamentos.

“Para mí el papel de todos, de prensa, de afición, de todo el medio futbolístico mexicano, lo que tenemos que hacer es apoyar, de acuerdo o no de acuerdo con la designación, lo que toca ahora es apoyar, apoyar el proceso.

“Uno de los grandes males que tenemos en México es ese, que cuando no nos gusta el que está empezamos a criticar cualquier cosa y ya vemos con otros ojos cualquier situación decisión que tome, entonces hay que darnos cuenta de que lo más importante es la selección de México, el escudo, y no tanto el nombre del entrenador. Es parte importante, pero lo que queremos todos es que le vaya bien, que gane, que consigamos unos objetivos y que la gente que esté dentro trabaje en esa armonía y ese ambiente positivo y no de estar todo el tiempo cuestionado y con esa nube negativa alrededor que de cierta manera en México estamos acostumbrados”, señaló.

Directivos se han equivocado

Guardado no está seguro del futuro del Balompié Azteca pues cree que aún se deben dar pasos más firmes en pro del futbolista azteca.

“No sé si se están dando los pasos correctos, yo creo que se podría hacer más, siempre se puede hacer más, también se pueden hacer cosas diferentes en ciertas cosas, desde mi punto de vista muy persona, pero, por lo menos creo yo, la intención y la gente de pantalón largo se ha dado cuenta, más allá de que a lo mejor no lo quieran aceptar, no hagan lo que tienen que hacer, pero ellos se han dado cuenta de que se han equivocado en muchas decisiones.

“Ojalá que en un lapso de a medio o largo plazo realmente el fútbol mexicano pueda dar un cambio radical para que la selección y el fútbol mexicano crezcan, no solo equipos, no solo la liga, sino en general, que el fútbol mexicano crezca como creo que merece, como creo que tenemos potencial. Y eso le toca a la gente de pantalón largo decidir. Pero creo que sí, que tenemos que hacer todavía muchas más cosas”, enfatizó.