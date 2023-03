Orbelín Pineda ilusiona a los fans del Club Chivas; sueña con volver en el futuro al Rebaño

Orbelín Pineda confesó que es un sueño volver al Club Chivas en un futuro, tras terminar su paso por el AEK de Atenas.

Orbelín Pineda sueña con regresar al Club Chivas en un futuro, esto une vez que su paso por el AEK de Atenas llegue a su fin, y no tenga más ofertas en el futbol de Europa.

Orbelín Pineda se ha convertido en uno de los referentes del AEK de Atenas luego de la impresionante temporada que está firmando con el conjunto dirigido por Matías Almeyda.

Sin embargo, el ex atacante del Rebaño Sagrado no puede negar sus sentimientos hacia la escuadra rojiblanca y en entrevista para Fox Sports, habló de la posibilidad de regresar a la Liga MX en unos años.

“Dios quiera, vamos a volver más adelante. Ahorita vamos a seguir cumpliendo acá el sueño europeo y ya veremos que sucede más adelante”, comentó El Maguito.

Del mismo modo, Pineda se dijo feliz por el momento que atraviesan los dirigidos por Veljko Paunovic en el Clausura 2023; “Tengo grandes amigos ahí, que bonito que estén peleando los primeros lugares”, finalizó.

Orbelín Pineda atraviesa uno de los mejores momentos en su carrera en el futbol de Europa, como una de las piezas claves en el funcionamiento del AEK de Atenas en la Primera División de Grecia.

Por ello, la afición de la escuadra dirigida por Matías Almeyda lo ha convertido en uno de los favoritos de las masas, tanto así, que le han pedido “bailarles” en la calle.

“La gente de acá es muy apasionada, a uno le demuestran mucho cariño, uno trata de dar lo mejor. Me ha tocado anotar gol, he bailado, me gusta festejar mis goles porque es lo más bonito del futbolista y tratar de trasmitir la alegría en la cancha”, explicó.

“Todos quieren que les baile, todos los que me topo en la calle quieren que les baile, y les digo ‘solo en la cancha puedo bailar’”, sentenció El Maguito.