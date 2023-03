El Pocho Guzmán habla dentro del club: Paunovic sobre ausencia de Guzmán en el Tri

El director técnico confía en su jugador y en que pronto estará con la Selección Mexicana debido al compromiso que tiene con Chivas y sobre todo al gran nivel que ha mostrado en las últimas semanas.

“Me encanta la coherencia que ha tenido con lo que me ha dicho y cómo ha jugado. Hablé con él, me dijo que quiere jugar bien para su club, que ya ha vivido esta situación y que eso le dará para ir con la Selección. Él lo entiende, confía en eso, pero lo que me encanta es su rendimiento. Él ha respondido, habla dentro del campo, me encanta tener un jugador con esa personalidad y ese compromiso con Chivas”, reveló en conferencia de prensa desde el estadio Akron.

Chivas mejora, cada vez se ve mejor, pero el director técnico no se conforma con tan poco. El serbio sabe que no han logrado nada a pesar de tener cuatro victorias consecutivas en el Clausura 2023. El trabajo diario en cada entrenamiento los hará mejorar aún más para llegar al objetivo deseado por todos.

“Hay dos maneras en las que veo los datos. El trabajo diario te lleva a una información y siempre hay que mejorarla. Eso nos da una perspectiva y cuando la mejoramos vienen los resultados positivos de forma consecutiva. El equipo lo entiende muy bien, tenemos hambre de más, para ser campeón tenemos que seguir mejorando. Estoy contento, pero no satisfecho. Queremos disfrutar de la victoria, de una gran actuación, pero queremos seguir ganando y proyectando más”, aceptó. “Fue un partido que pudimos haber jugado mejor, pero no nos podemos quejar porque ganamos en casa de nuevo y mantuvimos el cero en la portería. Esto es muy positivo”, añadió.

El entrenador salió bastante feliz del estadio Akron. La actuación de varios de sus jugadores lo dejó satisfecho.

“La lectura es que hemos tenido un partido muy intenso. Intentamos imponer la intensidad desde el principio. Después del primer gol, el equipo arrancó, recuperó el espíritu de los inicios de los partidos. Eso nos impulsó al segundo gol. La segunda parte, hasta los cambios, el equipo estuvo bien, muy ordenado. Beltrán y Pocho hicieron un gran partido. Cisneros tuvo una gran actuación. Aparte, el resto que entró estuvo muy ordenado con el trabajo”, aseveró.

Paunovic aceptó que no le gusta realizar tantos movimientos, pero el esfuerzo que hace cada uno de sus pupilos lo obliga a realizarlos. “Daniel Ríos pasó por problemas estomacales, sabíamos que se iba a desgastar con deshidratación, pero nos dio 45 minutos. Eso condicionó el resto de los cambios. No me gusta hacer muchos cambios, pero el desgaste es tremendo”, finalizó.