En Bayer Múnich tienen deseos de volver a enfrentar a Tigres

Hace dos años, Tigres y Bayern Múnich se vieron las caras en la Final del Mundial de Clubes, un partido que, terminó a favor de los alemanes por la mínima diferencia.

Del lado Felino, toda una linda aventura, mientras que de la línea alemana también un gran pasaje a tal grado que sus jugadores lo recuerdan y quieren repetir este partido, pero ahora en el Estadio Universitario, la casa de los Felinos.

Kingsley Coman charló con ESPN y habló de su pasaje en la aventura mundialista a nivel clubes.

“Claro (estaría bien enfrentarlos), jugamos ante Tigres después de haber obtenido la UEFA Champions League y fue un partido muy bueno.

“Creo que sería muy bueno jugar en su estadio”, declaró el futbolista francés.

¿Y jugar el Mundial de 2026?

“Sería bueno (jugar en México). Es un país que me gusta, me gustan los países de Latinoamérica. Nunca he estado ahí pero veo la cultura, la música, la cultura, todo; algo que me gusta, así que creo que me encantaría el descubrir este país en un Mundial”, señaló.