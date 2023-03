Leagues Cup revela su calendario

El día de hoy, Leagues cup definió las fechas y sedes de la próxima temporada del torneo comenzando el 21 de julio y finalizando el 19 de agosto, en el que se enfrentarán equipos de la Liga Mx y MLS.

Participarán 48 equipos (18 de la Liga MX y 29 de la MLS). Los equipos que logren avanzar se medirán en ronda de eliminación directa y los cuatro mejores equipos se enfrentarán en semifinales el 15 de agosto.

Con esto se determinarán los tres clubes que se clasificarán para la Liga de Campeones CONCACAF 2024.

CALENDARIO LEAGUES CUP



21 de julio:

South 2: Orlando City SC vs. Houston Dynamo FC, Exploria Stadium

South 3: Inter Miami CF vs. Cruz Azul, DRV PNK Stadium

South 1: Austin FC vs. Mazatlán, Q2 Stadium

South 4: FC Dallas vs. Charlotte FC, Toyota Stadium

West 3: Vancouver Whitecaps FC vs. León, BC Place

22 de julio:

East 1: Philadelphia Union vs. Club Tijuana, Subaru Park

East 4: New York Red Bulls vs. New England Revolution, Red Bull Arena

East 2: CF Montréal vs. Pumas UNAM, Stade Saputo

West 2: Real Salt Lake vs. Seattle Sounders FC, America First Field

West 1: Portland Timbers vs. San Jose Earthquakes, Providence Park

23 de julio:

East 3: New York City FC vs. Atlas, Citi Field Stadium

Central 1: Columbus Crew vs. St. Louis City SC, Lower.com Field

Central 3: FC Cincinnati vs. Sporting Kansas City, TQL Stadium

Central 4: Nashville SC vs. Colorado Rapids, GEODIS Park

Central 2: Minnesota United FC vs. Puebla, Allianz Field

25 de julio:

South 3, Inter Miami CF vs. Atlanta United, DRV PNK Stadium

South 2: Houston Dynamo FC vs.Santos Laguna, Shell Energy Stadium

South 1: Mazatlán vs. FC Juárez, Q2 Stadium

South 4: FC Dallas vs. Necaxa, Toyota Stadium

West 3: LA Galaxy vs. León, Dignity Health Sports Park

26 de julio:

East 1: Philadelphia Union vs. Querétaro, Subaru Park

East 2: CF Montréal vs. D.C. United, Stade Saputo

East 3: New York City FC vs. Toronto FC, Red Bull Arena

East 4: New England Revolution vs. Atlético San Luis, Gillette Stadium

West 2: Real Salt Lake vs. Monterrey, America First Field

West 1: Portland Timbers vs. Tigres, Providence Park

27 de julio:

Central 3: FC Cincinnati vs. Guadalajara, TQL Stadium

Central 2: Minnesota United FC vs. Chicago Fire FC, Allianz Field

Central 4: Nashville SC vs. Toluca, GEODIS Park

Central 1: St. Louis City SC vs. América, CITYPARK

29 de julio:

South 2: Orlando City SC vs. Santos Laguna, Exploria Stadium

South 3: Atlanta United vs. Cruz Azul, Mercedes-Benz Stadium

South 1: Austin FC vs. FC Juárez, Q2 Stadium

South 4: Charlotte FC vs. Necaxa, Bank of America Stadium

West 3: LA Galaxy vs. Vancouver Whitecaps FC, Dignity Health Sports Park

30 de julio:

East 2: D.C. United vs. Pumas UNAM, Audi Field

East 1: Club Tijuana vs. Querétaro, Subaru Park

East 3: Toronto FC vs. Atlas, BMO Field

East 4: New York Red Bulls vs. Atlético San Luis, Red Bull Arena

West 2: Seattle Sounders vs. FC Monterrey, Lumen Field

West 1: San Jose Earthquakes vs. Tigres, PayPal Park

31 de julio:

Central 1: Columbus Crew vs. América, Lower.com Field

Central 3: Sporting Kansas City vs. Guadalajara, Children’s Mercy Park

Central 2: Chicago Fire FC vs. Puebla, SeatGeek Stadium

Central 4: Colorado Rapids vs. Toluca, Dick’s Sporting Goods Park

Las fechas para los partidos finales son las siguientes

Dieciseisavos de final: Agosto 2-4

Octavos de final: Agosto 6-8

Cuartos de final: Agosto 11-12

Semifinales: Agosto 15

Final/Tercer lugar: Agosto 19