Edson Álvarez podrá salir del Ajax ¿Cuál sería su próximo destino?

De acuerdo con diferentes medios, el AFC Ajax ya no se opondrá si es que llega una oportunidad de salida para Edson Álvarez, que desde su arribo al conjunto de países bajos se ha ganado no sólo un lugar en el once del club, sino que también el cariño de los seguidores del club.

Mucho es el cariño que los aficionados de este club le agarrado al ex del Club América, que en los partidos le cantan “Edson Álvarez, Edson Álvarez”

Los directivos harán todo intento porque no se marche del AFC Ajax, este club de la Eredivisie ya no tendrá ninguna traba por que el azteca Edson Álvarez salga del equipo ante una buena oferta que convenga.

El jugador mexicano tendría el tiempo contado con los holandeses, pues desde el viejo continente se señala que el Chelsea está más que interesado en llevarse al también jugador de la Selección Mexicana.

Uno de los traspasos que se podrían dar el siguiente mercado de fichajes es el de Edson Álvarez al Chelsea FC de la Premier League.

Sus actuaciones destacadas en el club neerlandés lo han llevado a ser protagonista, en muchas ocasiones, con anotaciones en el marcador, lo que lo hace más interesante para quienes lo quieren fichar.

En caso de concretarse, Edson Álvarez iría a su segundo club en el viejo continente y lo haría en una de las ligas top del planeta como la Premier League.