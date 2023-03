¿JUGARIA EN AMERICA? La  declaración de Alexis Vega sobre si jugaría en América en el futuro

La espera está terminando y la nación de Chivas ya podrá contar de nueva cuenta con el jugador, si el estratega Paunovic lo decide, al delantero Alexis Vega, quien no escondió su emoción de volver a las canchas para este juego debido a que se encuentra en deuda con la institución.

El atacante del rebaño se encuentra listo para volver a la actividad y esto será en el Clásico Nacional y sabe que aún tiene objetivos que cumplir con la casa de Chivas.

Esta razón es por la que Vega quiere tener minutos en el encuentro frente al América, rival al que no ha podido anotarle gol desde que se enfundo la camiseta rojiblanca y sabe que tiene que hacerlo lo más pronto posible.

“No he estado en paz. Desde que llegué al Guadalajara no he podido marcarle gol al América, con Toluca pude anotarle un par de goles. Ahora tengo esta camiseta, es un partido que viste y que todos esperan. Trataré de aportar mi granito de arena, ojalá pueda jugar algunos minutos y marcar diferencia”, menciono Alexis en el día de medios.

¿Alexis Vega jugara en América?

“Es el mismo caso que Oribe, estamos en una institución, puede llegar a ofrecer América ¿Y si no tengo otra opción para ir a jugar? Es como ustedes, si están en una televisora y les llega una oferta y es la única que tienen, la van a tomar. Es parte de nuestro trabajo. Imagínate que digo que no y si llega una oferta y aquí ya no me quieren. Tengo que ser muy profesional en todos los sentidos. Estoy muy contento en Chivas y trataré de disfrutarlo”, Finalizo el 10 de Chivas.