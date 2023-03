¡Se Prende el Clásico Regio! Rogelio Funes Morí manda mensaje a Gignac: “He hecho los goles más lindos”

Rogelio Funes Morí hablo con el periodista Sergio Treviño de la cadena FOX Sports de cara a lo que será el Clásico Regio entre Tigres y Rayados, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2023 en la Liga MX.

El atacante argentino naturalizado mexicano halago a su rival André-Pierre Gignac, pero envió un mensajito asegurando que él mete los goles más lindos.

“Somos los dos jugadores de cada equipo a seguir (sobre André-Pierre Gignac), he hecho pocos goles en los clásicos, pero siempre he intentado hacer lo mejor, he hecho los goles más lindos”, señalo Funes Morí.

“Sin duda que (André-Pierre) Gignac lo está haciendo muy bien para Tigres y sin duda que vamos a ser los jugadores a seguir. Los dejamos la vida por nuestro equipo y va a ser un partido muy emocionante”.

“Nahuel (Guzmán) es un gran jugador, un gran portero, ídolo de Tigres, se ha ganado todo a base de esfuerzo, entonces va a ser un partido lindo, un partido emocionante y esperemos poder romper esa rachita que no podemos ganar en el Estadio de Tigres”- Finalizo Rogelio Funes Morí.