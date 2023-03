Los elogios de Diego Cocca a Henry Martín

Abierto al diálogo, Diego Cocca charló con los medios de comunicación de todo lo que se avecina en esta nueva era del Tricolor, la cual inicia durante esta semana con la Liga de Naciones de Concacaf.

Entre varios temas, destacó donde el estratega argentino habló en particular de Henry Martín, el hoy líder de goleo de la Liga MX.

“La Selección está en otro nivel y necesitamos que todo se suban a ese nivel y que se ponga en el nivel más alto que puedan andar y esto por supuesto desde el liderazgo, también hay jugadores que ya tienen un proceso.

“Recién estoy hablando con Henry (Martín) que lo conocía de Tijuana, sé la clase de persona que es, sé que es un líder dentro de la cancha, es un líder que necesitamos que también transmita a los compañeros, así que voy identificando y comprometiendo cada vez más jugadores”, señaló.

Son tiempos de renovación y así lo refiere Diego, así que, poco a poco se podrá ver lo que será la nueva Selección Mexicana.

“Hay un tema, no los conozco a todos los jugadores, me acabo de presentar con Raúl (Jiménez), no pudo dar un equipo si todavía no llegaron ni sé cómo están”, remarcó.