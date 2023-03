El mayor error en la vida de Gianluiggi Buffon

A sus 45 años, Gianluiggi Buffon acepta que pronto colgará los guantes, pues considera que quiere irse por la puerta grande y que no lo consideren un segundo.

Actualmente juega en el Parma de la Serie B Italia, club en donde estará hasta 2024 y ahora si decir adiós.

Recién, el mítico guardameta italiano tuvo una charla épica con Christian Vieri, y ahí reveló el mayor hierro de su vida en el deporte.

“Irme (del PSG) fue el mayor (error) de mi vida, renuncié a 10 millones de euros. Me dijeron que en la Champions jugaría Areola y no lo acepté. Para mí, juega el que se lo merece. Por eso volví a la Juve. Luego me arrepentí, porque se lesionó Areola y ficharon a Keylor Navas en su lugar”, dijo.

“Fue la experiencia más bonita de mi vida. Me sentía un hombre libre. Aprendí rápidamente el francés, hablaba con la gente por la calle, visitaba museos… Tenía la sensación de jugar en un equipo buenísimo”, agregó.