¿Jesús Gallardo sale de Rayados? Su contrato esta por vencer

Jesús Gallardo es un jugador clave para la pandilla, por lo que próximamente está a nada de finalizar su contrato con los regios y su renovación aún está en veremos. El lateral por la banda izquierda es uno de los mejores elementos del club, pero las negociaciones para renovar se han estancado. El oriundo de Tabasco, podría tener nuevas ofertas si no llega a un acuerdo con Rayados.

El canterano de Pumas es uno de los pocos elementos de Rayados que se han afianzado como titulares sin importar el estratega en turno. Por si fuera poco, su buen juego lo puso como titular en la Selección Mexicana en los últimos años.

El vínculo con Rayados termina en el mes de junio del 2023. En otras palabras, cuando se acabe el torneo Clausura 2023, El jugador de 28 años podría quedar como jugador libre si no renueva con el equipo. También desde ahora ya puede negociar con otro conjunto, pero sería difícil encontrar un equipo que pueda pagar el dinero que cobra en el club del cerro de la silla.

Por otro lado, Jesús comento su ilusión de renovar con Rayados. “Estoy muy contento de estar aquí, quiero pasar muchísimos años aquí, lo que sea necesario para para poder seguir haciendo historia en este club, seguir logrando cosas, me gustaría renovar en Rayados, es un gran club. Le tengo muchísimo cariño por la manera en que me arroparon compañeros, los directivos, todas las personas, la afición, me siento muy feliz, espero que se pueda renovar, estoy muy tranquilo” hablo para TUDN.

Hasta estos momentos no se ha puesto a Gallardo con otro club. Hace dos años se habló de una posible salida al viejo continente, pero ahora sus preferencias de marcharse se han ido acabando. De esta forma sería cuestión de tiempo para que Jesús Gallardo concrete su renovación con los regiomontanos.