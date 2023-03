Zlatan de vuelta con la Selección de Suecia

Zlatan Ibrahimovic está de vuelta en su selección nacional. Nunca pensó en renunciar tras el campeonato que ganó con el Milan. «Hubiera sido demasiado fácil. No fue una conclusión para mí», dice.

Nunca satisfecho, nunca feliz, nunca cansado. Zlatan regresa al Friends Arena en Solna con Suecia y se nota que está ansioso por demostrarles a todos que aún tienen hambre.

«Estoy aquí para marcar la diferencia. Si no fuera así, no estaría aquí. Y no quiero hablar de mi edad. Todavía tengo mucho que hacer y quiero mostrarles a todos los que llamaron ‘terminado’, que estaban equivocados». dijo en la conferencia.